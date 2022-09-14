İkna çalışmaları sonucu 2 terörist teslim oldu - Son Dakika
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İkna çalışmaları sonucu 2 terörist teslim oldu

14.09.2022 15:08
İkna çalışmaları sonucu 2 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, 2 terörist daha terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristlerden birinin 2014'te, diğerinin bu yıl terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

İkna çalışmaları sonucunda, yılbaşından bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısı 83'e yükseldi.

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PKK'dan kaçan 2 örgüt üyesi teslim oldu PKK'dan kaçan 2 örgüt üyesi teslim oldu
Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İkna çalışmaları sonucu 2 terörist teslim oldu - Son Dakika

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