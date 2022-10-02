İkna çalışmaları sonucu yılbaşından bu yana teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 90'a yükseldi.

Bakanlık koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu bir teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirilen açıklamada, teröristin 2010'da terör örgütüne katıldığı ve Kuzey Irak 'ta faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'da çözülmenin devam ettiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı , ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK 'dan kaçan bir teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İkna çalışmaları sonucu bir PKK'lı terörist daha teslim oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.