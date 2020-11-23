İçişleri Bakanlığı: İkna çalışması sonucu 4 örgüt mensubu teslim oldu - Son Dakika

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'da çözülmenin hızlandığı bildirilerek,

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışması sonucu 4 örgüt mensubunun terör örgütü PKK 'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

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