"İkna çalışması sonucu 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu" - Son Dakika
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"İkna çalışması sonucu 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu"

"İkna çalışması sonucu 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu"

18.02.2021 10:16

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

2014 ve 2019 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Böylelikle; 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olanların sayısı 27'e yükseldi.

(Adem Aslan/İHA)

Kaynak: İHA
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Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

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