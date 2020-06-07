İçişleri Bakanlığı: İkna yoluyla 2 terörist daha teslim oldu - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: İkna yoluyla 2 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmalarıyla 2 terör örgütü mensubunun daha Şırnak'ın Habur Sınır Kapısı'nda teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmalarıyla 2 terör örgütü mensubunun daha Şırnak'ın Habur Sınır Kapısı'nda teslim olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2 yıl önce örgüte katıldıkları tespit edilen örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet gösterdiğinin belirlendiği vurgulandı. Açıklamada, bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olan terör örgütü mensubu sayısının 84'e yükseldiği bilgisi verildi. Başarılı ikna çalışmaları sayesinde önümüzdeki günlerde de terör örgütünde çözülmenin hızlanarak devam edeceği kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Yeşilçam'ın 57'lik güzeli, fiziği ile yıllara meydan okuyor

Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı

Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun geçirdiği değişim göz kamaştırdı

Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez

Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem'e kötü haber

5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi

Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti

Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı

Aleyna'dan reklam ücretine dudak uçuklatan zam

Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi

Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı

Protestolara bu halde katılan yıldız şarkıcı takdir topladı

Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı

Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi

Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti