İçişleri Bakanlığı: "İkna yoluyla 2 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu" - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, ikna yoluyla 2 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, örgüte 2014 ve 2015 yıllarında katıldığı tespit edilen 2 terörist, Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylelikle, 2020 Ocak ayından itibaren ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 112'ye yükseldi.

(İHA)