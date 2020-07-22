İçişleri Bakanlığı: "İkna yoluyla 4 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu" - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, ikna yoluyla 4 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bölücü terör örgütünde çözülme hız kazandı, ikna yoluyla 4 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, 4 terörist daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle, bugün ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 6'ya, 2020 Ocak ayından itibaren ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 116'ya yükseldi" denildi. - ANKARA