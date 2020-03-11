İçişleri Bakanlığı: İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 58'e çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 58'e çıktı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 58'e çıktı

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın ikna çalışmaları sonucu 'Miran Diren' kod adlı örgüt üyesi Hasan Dere'nin, Şanlıurfa'da teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 58'e çıktı, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın ikna çalışmaları sonucu 'Miran Diren' kod adlı örgüt üyesi Hasan Dere'nin, Şanlıurfa'da teslim olduğunu açıkladı. Bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 58'e yükseldiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmalarıyla beraber bölücü terör örgütünde çözülmelerin devam ettiği belirtilerek, "İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın ikna çalışması neticesinde; 2015 yılında terör örgütüne katılan 'Miran Diren' kod adlı Hasan Dere isimli örgüt mensubu, bugün Suriye üzerinden Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na teslim oldu. Böylelikle, bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 58'e yükseldi" denildi.


İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Şanlıurfa, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:52 Kaynak: DHA
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