Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "İl Jandarma Komutanlığınca Muş'un Şenyayla bölgesinde düzenlenen hava destekli...
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: 'İl Jandarma Komutanlığınca Muş'un Şenyayla bölgesinde düzenlenen hava destekli... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "İl Jandarma Komutanlığınca Muş'un Şenyayla bölgesinde düzenlenen hava destekli...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "İl Jandarma Komutanlığınca Muş'un Şenyayla bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "İl Jandarma Komutanlığınca Muş'un Şenyayla bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi."

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:18 Kaynak: AA
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