Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında protokol imzalandı
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında protokol imzalandı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında protokol imzalandı

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında 'Uzaktan Eğitim Platformunun e-Belediye Bilgi Sisteminde Kullanılmasına Dair İşbirliği Protokolü' imzalandı.

İçişleri Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında protokol imzalandı, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında 'Uzaktan Eğitim Platformunun e-Belediye Bilgi Sisteminde Kullanılmasına Dair İşbirliği Protokolü' imzalandı.

İçişleri Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında, Bakanlıkta gerçekleşen törenle 'Uzaktan Eğitim Platformunun e-Belediye Bilgi Sisteminde Kullanılmasına Dair İşbirliği Protokolü' imzalandı. İşbirliği protokolüne imzalar, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı tarafından atıldı. İmzalanan protokol çerçevesinde, İçişleri Bakanlığınca yürütülen 'e-Belediye Bilgi Sitemi' kapsamında uzaktan eğitim platformu oluşturularak, belediye personelinin eğitimlere zaman ve mekandan bağımsız, eşit imkanlarda ve kolayca ulaşması sağlanacak, e-Belediye Bilgi Sistemi kullanımı ve yaygınlaştırılması hız kazanacak.Tek merkezden eğitim imkanı, eğitim kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, eğitimlerde fırsat eşitliği, her katılımcı için standart kalite ve içerikte eğitim avantajı, yerinde yapılan eğitim maliyetlerinde tasarruf, online eğitim planlama, raporlama ve anlık video konferans eğitimlerine imkan sağlanacak. Belediyeler, kendi uzaktan eğitimlerini planlama, düzenleme, raporlama ve değerlendirme kabiliyetlerine sahip olacak. Böylece, belediye personelinin eğitimlere erişimi kolaylaşacak.


Anadolu Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Filtre yasasına "Evet" diyen MHP ve AK Parti'den yasayı veto eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'ndan kongre sinyali Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de devam eden operasyonlarda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı Termik santral teklifine kabul oyu veren 3 vekil yasayı veto eden Erdoğan'a teşekkür etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 05:13:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında protokol imzalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]