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Kırmızı Bültenle Aranan Örgüt Mensubu İkna Yoluyla Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu - Son Dakika

Kırmızı Bültenle Aranan Örgüt Mensubu İkna Yoluyla Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu

21.12.2021 19:41
Kırmızı Bültenle Aranan Örgüt Mensubu İkna Yoluyla Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu

Bakanlığımızın koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen, MİT Başkanlığı'nın destek verdiği ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bakanlığımızın koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen, MİT Başkanlığı'nın destek verdiği ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı Türkiye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü, İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 197'ye yükseldi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kırmızı Bültenle Aranan Örgüt Mensubu İkna Yoluyla Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, İnterpol, Terör, Toplum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Kırmızı Bültenle Aranan Örgüt Mensubu İkna Yoluyla Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırmızı Bültenle Aranan Örgüt Mensubu İkna Yoluyla Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu - Son Dakika
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