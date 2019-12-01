Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: İrlanda uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: İrlanda uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: İrlanda uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, İrlanda uyruklu yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı: İrlanda uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, İrlanda uyruklu yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda İrlanda uyruklu bir YTS'nin bugün sınır dışı edildiği kaydedildi.

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Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:52 Kaynak: AA
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