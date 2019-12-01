İçişleri Bakanlığı: İrlanda uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

Bu kapsamda İrlanda uyruklu bir YTS'nin bugün sınır dışı edildiği kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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