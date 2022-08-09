İbb: Mobese Görüntülerinin Sızdırılmasıyla İlgili Hukuki Süreç Sonuna Kadar Takip Edilecek - Son Dakika
Üye Girişi

İbb: Mobese Görüntülerinin Sızdırılmasıyla İlgili Hukuki Süreç Sonuna Kadar Takip Edilecek

09.08.2022 21:44
İbb: Mobese Görüntülerinin Sızdırılmasıyla İlgili Hukuki Süreç Sonuna Kadar Takip Edilecek

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçi ile balıkçıya giriş görüntülerinin sızdırılmasına ilişkin, “Yapılan incelemede şikâyete konu görüntünün KGYS kamerasından alındığına ilişkin şikayetçinin iddiası dışında bilgi, belge, bulgu veya beyan bulunmadığı anlaşılmıştır” açıklamasını yaptı. İBB kaynakları ise hukuki sürecin sonuna kadar takip edileceğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçi ile balıkçıya giriş görüntülerinin sızdırılmasına ilişkin, "Yapılan incelemede şikayete konu görüntünün KGYS kamerasından alındığına ilişkin şikayetçinin iddiası dışında bilgi, belge, bulgu veya beyan bulunmadığı anlaşılmıştır" açıklamasını yaptı. İBB kaynakları ise hukuki sürecin sonuna kadar takip edileceğini bildirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 24 Ocak 2022 tarihinde İngiliz Büyükelçi ile yemek yediği restorana giriş ve çıkışını gösteren MOBESE görüntüleri sosyal medyada yayılmış ve tepkilere neden olmuştu. İmamoğlu'nun avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'MOBESE görüntülerinin servis edilmesiyle' ilgili soruşturma açılması için şikayet dilekçesi sunmuştu.

İÇİŞLERİ: BELGE, BULGU, BEYAN BULUNMADIĞI ANLAŞILMIŞTIR

DW Türkçe'nin haberine göre; İçişleri Bakanlığı'na Bilgi Edinme Kanunu kapsamında sorulan MOBESE görüntülerinin sızdırılıp sızdırılmadığına ilişkin soruya yanıt geldi. Yanıtta, konuya ilişkin görevlendirilen müfettişlerce inceleme yapıldığı belirtildi. Bakanlığın DW Türkçe'ye verdiği yanıtta, "Yapılan incelemede şikayete konu görüntünün KGYS kamerasından alındığına ilişkinin şikayetçinin iddiası dışında bilgi, belge, bulgu veya beyan bulunmadığı anlaşılmıştır" denildi.

Bakanlığın yanıtında ayrıca, MOBESE kamerasından elde edildiği iddia edilen görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşanların haber kaynaklarının emniyet personeli olmadığı belirtildi. Bakanlığın yanıtında, "Cevap içeriğine ilişkin hukuki sorumluluk cevap veren kuruma aittir" denildi.

İBB kaynakları ise konunun yargıya taşındığını hatırlatarak hukuki sürecin sonuna kadar takip edileceğini bildirdi.

YORUMLAR
500
Ekrem İmamoğlu'ndan 'Gezi İçin Adalet Nöbeti'ne Destek: 'Tayfun Çıkacak, Bizimle Çalışacak' Ekrem İmamoğlu'ndan 'Gezi İçin Adalet Nöbeti'ne Destek: 'Tayfun Çıkacak, Bizimle Çalışacak' İmamoğlu, Bağcılar Cemevi'nde: 'Mış' Gibi Yaparak Değil, Eşit Hizmet Anlayışıyla Alevi Vatandalarımızın Yanında Olmaya Devam Edeceğiz' İmamoğlu, Bağcılar Cemevi'nde: 'Mış' Gibi Yaparak Değil, Eşit Hizmet Anlayışıyla Alevi Vatandalarımızın Yanında Olmaya Devam Edeceğiz'
Kaynak: ANKA

istanbul büyükşehir belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb: Mobese Görüntülerinin Sızdırılmasıyla İlgili Hukuki Süreç Sonuna Kadar Takip Edilecek - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
21:41 Galatasaray genç kalecisinin sözleşmesini uzatıp Fatih Karagümrük'e kiraladı
21:06 Dünyanın en büyük yılanlarından biriyle bahçesinde karşılaştı
20:25 Dilencilik yapan kadının üstünden çıkan 10 cumhuriyet altını ile 9 bin 165 liraya el konuldu
20:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişlerdi! Fenerbahçeli taraftarlar hakkında harekete geçildi
19:55 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'korsan miting' esprisi: Hepinizi Silivri'ye göndereceğim
19:53 Nesli tükenme tehdidi altında olan bu çiçeği kopartmanın cezası 80 bin lira!
19:53 Damattan geline 'tuzlu kahve' sürprizi: Senin de içmeni istiyorum
19:10 Tekrar edilecek KPSS için yeni karar! Sınav merkezi tercihleri güncellenebilecek
18:51 Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili 4 kişi cezaevine gönderildi
18:48 Esra Ezmeci'nin programında hayretler içerisinde bırakan iddia! 1 milyon lira başlık parası istemişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 21:44:51. #1.11#
SON DAKİKA: İbb: Mobese Görüntülerinin Sızdırılmasıyla İlgili Hukuki Süreç Sonuna Kadar Takip Edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş