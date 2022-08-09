İbb: Mobese Görüntülerinin Sızdırılmasıyla İlgili Hukuki Süreç Sonuna Kadar Takip Edilecek

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçi ile balıkçıya giriş görüntülerinin sızdırılmasına ilişkin, "Yapılan incelemede şikayete konu görüntünün KGYS kamerasından alındığına ilişkin şikayetçinin iddiası dışında bilgi, belge, bulgu veya beyan bulunmadığı anlaşılmıştır" açıklamasını yaptı. İBB kaynakları ise hukuki sürecin sonuna kadar takip edileceğini bildirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 24 Ocak 2022 tarihinde İngiliz Büyükelçi ile yemek yediği restorana giriş ve çıkışını gösteren MOBESE görüntüleri sosyal medyada yayılmış ve tepkilere neden olmuştu. İmamoğlu'nun avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'MOBESE görüntülerinin servis edilmesiyle' ilgili soruşturma açılması için şikayet dilekçesi sunmuştu.

İÇİŞLERİ: BELGE, BULGU, BEYAN BULUNMADIĞI ANLAŞILMIŞTIR

DW Türkçe'nin haberine göre; İçişleri Bakanlığı'na Bilgi Edinme Kanunu kapsamında sorulan MOBESE görüntülerinin sızdırılıp sızdırılmadığına ilişkin soruya yanıt geldi. Yanıtta, konuya ilişkin görevlendirilen müfettişlerce inceleme yapıldığı belirtildi. Bakanlığın DW Türkçe'ye verdiği yanıtta, "Yapılan incelemede şikayete konu görüntünün KGYS kamerasından alındığına ilişkinin şikayetçinin iddiası dışında bilgi, belge, bulgu veya beyan bulunmadığı anlaşılmıştır" denildi.

Bakanlığın yanıtında ayrıca, MOBESE kamerasından elde edildiği iddia edilen görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşanların haber kaynaklarının emniyet personeli olmadığı belirtildi. Bakanlığın yanıtında, "Cevap içeriğine ilişkin hukuki sorumluluk cevap veren kuruma aittir" denildi.

İBB kaynakları ise konunun yargıya taşındığını hatırlatarak hukuki sürecin sonuna kadar takip edileceğini bildirdi.