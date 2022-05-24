Sansasyonel eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist böyle yakalandı

İstanbul'da sansasyonel eylem planı yaptığı tespit edilen DEAŞ'lı teröristle ilgili ilk görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde İstanbul Küçükçekmece'de bir evde yakalanan kanlı saldırı hazırlığındaki Anas Abbud Alşahi Bnaman adlı teröristin, gözaltına alındığı ve emniyete götürüldüğü anlar yer alıyor. Teröristin suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele birimlerince aşırı uç radikal terör örgütü DAEŞ'a yönelik yürütülen operasyonlarda, 'canlı bomba eylemi' yapabileceği yönünde bilgiler bulunan yabancı uyruklu Anas Abbud Alşahi Bnaman adlı intihar eylemcisi, Küçükçekmece'de bir eve düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Sansasyonel eylem hazırlığındaki teröristle ilgili ilk görüntülere ulaşıldı. Küçükçekmece'de gizlendiği ve eylem talimatı beklediği sırada hücre evine bugün düzenlenen operasyonla gözaltına alınan DEAŞ mensubunun, yakalandığı anlara ulaşıldı. Zanlı, baskın yapılan evde gözaltına alınarak polis eşliğinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kilis'te yakalanan DEAŞ'lı teröristlerin dijitallerinden tespit edildi

Eylem hazırlığındaki teröristin, daha önce örgüte yönelik Kilis'te yapılan bir operasyonda yakalanan 2 teröristin üzerlerinden ele geçirilen dijital materyal ve dokümanlardaki yazışmalardan tespit edildi. Kilis'te ele geçirilen söz konusu örgütsel dokümanlarda DEAŞ adına İstişhad (canlı bomba) eylemi yapmaya gönüllü olduğu şeklinde bilgiler bulunan Suriye uyruklu Anas Abbud Alşahi Bnaman'ın, hedefinde kimler olduğu araştırılıyor. Güvenlik ve istihbarat birimlerinin doku takibiyle yakalanan Anas Abbud Alşahi Bnaman adlı intihar eylemcisiyle birlikte bu yıl DEAŞ'ın yapmayı planladığı 12'nci canlı bomba eylemi engellenmiş oldu.

Öte yandan teröristin suçunu itiraf ettiği öğrenildi. - İSTANBUL