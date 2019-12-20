İçişleri Bakanlığı İZDES Projesi çalışmaları Kocaeli'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı İZDES Projesi çalışmaları Kocaeli'de - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı İZDES Projesi çalışmaları Kocaeli'de

6 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, yaptıkları hizmetlerle Türkiye genelinde vatandaş odaklı hizmet anlayışını en iyi şekilde sunmaya çalıştıklarını belirtti.

İçişleri Bakanlığı İZDES Projesi çalışmaları Kocaeli'de, System.String[]

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, yaptıkları hizmetlerle Türkiye genelinde vatandaş odaklı hizmet anlayışını en iyi şekilde sunmaya çalıştıklarını belirtti.

İçişleri Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi çalışmaları kapsamında Kocaeli'ye gelen Ersoy, Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

Ersoy, burada yaptığı konuşmada, bakanlığın birçok alanda halka doğrudan hizmet sunduğunu ve bir dizi projeler geliştirerek tedbirler aldığını anlattı.

Bakanlığın hizmetlerinin verimli, ekonomik, daha etkin ve vatandaş odaklı verilebilmesi için İZDES projesini uyguladıklarını ifade eden Ersoy, " Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve İller İdaresi Genel Müdürlüğünden yöneticilerle illeri ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretlerimizde hem ilimizde yapılan uygulamaları yerinde görüyoruz hem de yerine getirilen örnek projeleri alıyor başka illerimize sunuyoruz. Böylece yerelden de çok ciddi anlamda besleniyoruz." diye konuştu.

Bu kapsamda 2 gündür Kocaeli'de bulunduklarını aktaran Ersoy, şöyle devam etti:

"Vatandaş odaklı hizmetleri en iyi şekilde sunmaya çalışıyoruz. Hem sivil toplum kuruluşu temsilcilerimizle bir araya geliyoruz hem birimlerimizden hizmet alan vatandaşlarımızı evlerinde ve yerlerinde ziyaret ediyor, onlarla telefon görüşmeleri yapıyoruz. Ayrıca alınan hizmetten, yapılan muameleden memnun olup olmadıklarını soruyoruz. Kocaeli'de yaptığımız bu değerlendirmelerde, bakanlığımızın hizmetlerinin ve genel anlamda kamu hizmetlerinin arkadaşlarımızın üstün bir gayretiyle, fedakarlığıyla en iyi şekilde sunulmaya çalışıldığını, değerli valimizin önderliğinde Kocaeli'mizin gerçekten her alanda bir huzur ve samimiyet kenti olduğunu, milletimize verdiğimiz hizmetlerin en uygun, en hızlı ve en verimli şekilde sunulması için bütün kurumlarımızın ve birimlerimizin birbirleriyle dayanışma içinde olduğunu görmekten büyük mutluluk duyuyoruz."

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:46 Kaynak: AA
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