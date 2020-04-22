İçişleri Bakanlığı , " Jandarma Komando , Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucularının yer aldığı 5 bin 981 planlı operasyon, 1 Ekim'e kadar devam edecek" dedi. - ANKARA

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Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü

Bir polisin yaralanmasına neden olan alkollü ve ehliyetsiz şahıstan, ''Neden kaçtınız'' sorusuna küstah yanıt