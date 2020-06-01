İçişleri Bakanlığı: Kadın cinayetleri yüzde 35 oranında düştü - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: Kadın cinayetleri yüzde 35 oranında düştü

İÇİŞLERİ Bakanlığı, yılın ilk 5 aylık döneminde kadın cinayetlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 oranında düşüş sağlandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: Kadın cinayetleri yüzde 35 oranında düştü, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, yılın ilk 5 aylık döneminde kadın cinayetlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 oranında düşüş sağlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Türkiye'nin kanayan yarası olan aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarının engellenmesine yönelik alınan tedbirler, yapılan bilgilendirme faaliyetleri ve yürütülen eğitimler etkisini göstermeye başladı. 2020 yılının 5 aylık döneminde 6284 sayılı kanun kapsamında meydana gelen olaylar incelendiğinde, kadın cinayetlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35 oranında düşüş sağlandı. Geçen yılın ilk 5 aylık döneminde 140 kadın hayatını kaybederken, bu yılın aynı döneminde 91 kadın yaşamını yitirdi.

ŞİDDET OLAYLARI AZALDI

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını döneminde aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarında dünya genelinde bir artış olduğu gözlemlendi. Ancak bu artış Türkiye'de yaşanmadı. Bu yılın 1 Ocak-10 Mart tarihleri arasında 45 bin 798 kadına şiddet olayı yaşanırken, 11 Mart-20 Mayıs tarihleri arasında 42 bin 693 kadına şiddet olayı yaşandı.

ÖNLEYİCİ TEDBİR KARARI YÜZDE 59 ARTTI

Şiddet mağduru kadınların daha etkin korunması için 6284 sayılı kanuna istinaden kolluk tarafından gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında; şiddet uygulayanlara yönelik önleyici tedbir kararı verilebiliyor. Bu kapsamda 2019'un 5 ayında şiddet uygulayanlara yönelik 161 bin 30 önleyici tedbir kararı verilirken, bu yılın aynı döneminde bu karar yüzde 59 artarak 256 bin 460 oldu. Yine şiddet mağdurlarına yönelik 2019 yılının 5 ayında 19 bin 562 koruyucu tedbir kararı verilirken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 70'lik artışla 33 bin 351 tedbir kararı verildi.

KOLLUK PERSONELİNE UZAKTAN EĞİTİM DEVAM EDİYOR

2019 yılı Kasım ayı ile 2020 yılı Mayıs ayını kapsayan dönemde Polis Merkezi Amirliklerinde ve Jandarma Karakollarında görev yapan 111 bin 773 kolluk personeline 'aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele' konusunda eğitim verildi. Söz konusu eğitimlerin, Covid-19 sebebiyle uzaktan eğitim modeliyle devam ettiği belirtildi. 2020 yılı sonuna kadar 150 bin kolluk personeline daha eğitim verilmesi planlanıyor. Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde, 6284 sayılı kanun kapsamında yürütülen tüm iş ve işlemlerin il, ilçe düzeyinde tek elden takibinin yapılması amacıyla il düzeyinde kuruluşu bulunan 'Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği', ilçe düzeyine de yaygınlaştırıldı. Bu kapsamda büro amirliği sayısı 81'den 1005'e çıkartıldı.

KADES'İ 453 BİN 12 KİŞİ İNDİRDİ

Öte yandan, 24 Mart 2018 tarihinde hizmete giren 'Kadın Acil Destek' (KADES) uygulamasını bugüne kadar 453 bin 12 kişi indirdi. 30 bin 601 kadın, acil durumlarda uygulamayı kullanarak ihbarda bulundu.


Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 03:52 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: Kadın cinayetleri yüzde 35 oranında düştü - Son Dakika

Son Dakika

Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti 3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı 2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı ABD'deki protestolara katılan ünlü şarkıcı, plastik mermiyle vuruldu İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi 48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu Gönüllüler takımından Cemal Can, dokunulmazlık oyununda sakatlandı Gardırop Fuat sorusu yarışmacıya 3 joker hakkını birden kullandırttı Ünlü modelden, ABD'yi savaş alanına çeviren eylemcilere rekor bağış
Trabzonspor efsanesi Hami Mandıralı: Ben olsam Sörloth daha çok gol atardı Trabzonspor efsanesi Hami Mandıralı: Ben olsam Sörloth daha çok gol atardı         
21:56
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı: İki kurala uyulmazsa vakalar artar Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı: İki kurala uyulmazsa vakalar artar         
21:34
Çin'de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi Çin'de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi         
21:29
Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı         
21:18
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den nargile uyarısı: Çok fazla mikroorganizma ve bulaş var Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den nargile uyarısı: Çok fazla mikroorganizma ve bulaş var         
21:11
Beşiktaş'ın 1986-87 sezonunda şampiyon ilan edilmesini isteyen Çebi'ye G.Saray'dan yanıt: İftira Beşiktaş'ın 1986-87 sezonunda şampiyon ilan edilmesini isteyen Çebi'ye G.Saray'dan yanıt: İftira         
21:02
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi         
21:00
MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak         
20:43
ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü ilan etmek istediği Antifa nedir? ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü ilan etmek istediği Antifa nedir?         
20:35
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu         
20:11
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı         
20:05
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ile temasa geçti Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ile temasa geçti         
20:02
Yeni normalin ilk gününde metrobüs ve tramvay duraklarında tedirgin eden görüntü Yeni normalin ilk gününde metrobüs ve tramvay duraklarında tedirgin eden görüntü         
19:58
Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 827 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 827 yeni vaka tespit edildi         
19:55
ABD Başkanı Trump'tan valilere talimat: Göstericileri tutuklayıp 10 yıl hapse atmalısınız ABD Başkanı Trump'tan valilere talimat: Göstericileri tutuklayıp 10 yıl hapse atmalısınız         
19:53
Eski Galatasaraylı Bratu'dan Ajax'ın yıldızı Marin'e tavsiye: Kesinlikle Galatasaray'a gitmelisin Eski Galatasaraylı Bratu'dan Ajax'ın yıldızı Marin'e tavsiye: Kesinlikle Galatasaray'a gitmelisin         
19:47
Apartmanın 7'nci katından düşen emekli, yaşamını yitirdi Apartmanın 7'nci katından düşen emekli, yaşamını yitirdi         
19:37
El arabası alınan karton toplayıcısı intihara kalkıştı, mahalleli sosyal mesafeyi hiçe sayıp film izler gibi izledi El arabası alınan karton toplayıcısı intihara kalkıştı, mahalleli sosyal mesafeyi hiçe sayıp film izler gibi izledi         
19:30
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor         
19:26
40 bin kişinin geldiği Kahramanmaraş Andırın'da ilk koronavirüs vakası görüldü 40 bin kişinin geldiği Kahramanmaraş Andırın'da ilk koronavirüs vakası görüldü         
19:22
Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı         
19:04
ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı         
18:55
Adalar'a seferler tekrar başladı Adalar'a seferler tekrar başladı         
18:52
Chelsea, PSG'nin gündemindeki Telles için 40 miyon euro teklif yaptı Chelsea, PSG'nin gündemindeki Telles için 40 miyon euro teklif yaptı         
18:46
Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun "vekil transferi" açıklamasına üstü kapalı yanıt: Seçimlere kendi gücümüzle katılacağız         
18:27
Juventus, Merih Demiral'ı gündemine alan Manchester United'dan 55 milyon euro istedi Juventus, Merih Demiral'ı gündemine alan Manchester United'dan 55 milyon euro istedi         
18:11
Üsküdar-Çekmeköy hattında metro seferleri arıza nedeniyle bir süre durdu, yolcular isyan etti Üsküdar-Çekmeköy hattında metro seferleri arıza nedeniyle bir süre durdu, yolcular isyan etti         
18:11
Son Dakika: Son Dakika: "Ezan" tartışmasında kendilerini uyaran Barış Çakan'ı öldüren 3 kişi tutuklandı         
17:58
George Floyd eylemlerinde polis ve eylemciler karşılık diz çöktü George Floyd eylemlerinde polis ve eylemciler karşılık diz çöktü         
17:56
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu         
17:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2020 22:16:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanlığı: Kadın cinayetleri yüzde 35 oranında düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]