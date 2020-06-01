İçişleri Bakanlığı: Kadın cinayetleri yüzde 35 oranında düştü - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, yılın ilk 5 aylık döneminde kadın cinayetlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 oranında düşüş sağlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Türkiye'nin kanayan yarası olan aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarının engellenmesine yönelik alınan tedbirler, yapılan bilgilendirme faaliyetleri ve yürütülen eğitimler etkisini göstermeye başladı. 2020 yılının 5 aylık döneminde 6284 sayılı kanun kapsamında meydana gelen olaylar incelendiğinde, kadın cinayetlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35 oranında düşüş sağlandı. Geçen yılın ilk 5 aylık döneminde 140 kadın hayatını kaybederken, bu yılın aynı döneminde 91 kadın yaşamını yitirdi.

ŞİDDET OLAYLARI AZALDI

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını döneminde aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarında dünya genelinde bir artış olduğu gözlemlendi. Ancak bu artış Türkiye'de yaşanmadı. Bu yılın 1 Ocak-10 Mart tarihleri arasında 45 bin 798 kadına şiddet olayı yaşanırken, 11 Mart-20 Mayıs tarihleri arasında 42 bin 693 kadına şiddet olayı yaşandı.

ÖNLEYİCİ TEDBİR KARARI YÜZDE 59 ARTTI

Şiddet mağduru kadınların daha etkin korunması için 6284 sayılı kanuna istinaden kolluk tarafından gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında; şiddet uygulayanlara yönelik önleyici tedbir kararı verilebiliyor. Bu kapsamda 2019'un 5 ayında şiddet uygulayanlara yönelik 161 bin 30 önleyici tedbir kararı verilirken, bu yılın aynı döneminde bu karar yüzde 59 artarak 256 bin 460 oldu. Yine şiddet mağdurlarına yönelik 2019 yılının 5 ayında 19 bin 562 koruyucu tedbir kararı verilirken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 70'lik artışla 33 bin 351 tedbir kararı verildi.

KOLLUK PERSONELİNE UZAKTAN EĞİTİM DEVAM EDİYOR

2019 yılı Kasım ayı ile 2020 yılı Mayıs ayını kapsayan dönemde Polis Merkezi Amirliklerinde ve Jandarma Karakollarında görev yapan 111 bin 773 kolluk personeline 'aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele' konusunda eğitim verildi. Söz konusu eğitimlerin, Covid-19 sebebiyle uzaktan eğitim modeliyle devam ettiği belirtildi. 2020 yılı sonuna kadar 150 bin kolluk personeline daha eğitim verilmesi planlanıyor. Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde, 6284 sayılı kanun kapsamında yürütülen tüm iş ve işlemlerin il, ilçe düzeyinde tek elden takibinin yapılması amacıyla il düzeyinde kuruluşu bulunan 'Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği', ilçe düzeyine de yaygınlaştırıldı. Bu kapsamda büro amirliği sayısı 81'den 1005'e çıkartıldı.

KADES'İ 453 BİN 12 KİŞİ İNDİRDİ

Öte yandan, 24 Mart 2018 tarihinde hizmete giren 'Kadın Acil Destek' (KADES) uygulamasını bugüne kadar 453 bin 12 kişi indirdi. 30 bin 601 kadın, acil durumlarda uygulamayı kullanarak ihbarda bulundu.

ANKARA - DHA