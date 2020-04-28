İçişleri Bakanlığı: Kadın cinayetleri yüzde 45 azaldı - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığı: Kadın cinayetleri yüzde 45 azaldı
9 dakika önce
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, koronavirüs nedeniyle ülke genelinde tedbirlerin alındığı 11 Mart'tan bu yana, kadın cinayetlerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45'lik azalma olduğu açıklandı.
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, koronavirüs nedeniyle ülke genelinde tedbirlerin alındığı 11 Mart'tan bu yana, kadın cinayetlerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45'lik azalma olduğu açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda alınan tedbirler sayesinde bu yıl kadın cinayetlerinde düşüş görülmeye başlandığı bildirildi. Düşüşte, alınan ciddi tedbirlerin yanı sıra Polis Merkezi Amirliklerinde ve Jandarma Karakollarında görev yapan kolluk personeline 'aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele' konusunda eğitim verilmesi ve polis sorumluluk bölgesinde, il düzeyinde kuruluşu bulunan 'Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nin ilçe düzeyine de yaygınlaştırılmasının etkili olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Ülke genelinde büro amirliği sayısı 81'den 1005'e çıkartılarak yaklaşık 5 bin personel ile daha etkin ve verimli hizmet verilmeye başlanıldı. Covid-19 pandemisi nedeniyle ülke genelinde tedbirlerin alındığı 11 Mart'tan bu yana kadın cinayetlerinde de önemli azalış meydana geldi. 11 Mart-27 Nisan 2019 tarihleri arasında 44 kadın, 11 Mart-27 Nisan 2020 tarihleri arasında ise 24 kadın hayatını kaybetti. Geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl yüzde 45'lik azalış meydana geldi" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 12:02 Kaynak: DHA
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