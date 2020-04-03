Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanlığı: 'Kamu çalışanlarından oluşan Vefa Sosyal Destek Grupları, son 12 günde 1 milyon... - Son Dakika
İçişleri Bakanlığı: "Kamu çalışanlarından oluşan Vefa Sosyal Destek Grupları, son 12 günde 1 milyon...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "Kamu çalışanlarından oluşan Vefa Sosyal Destek Grupları, son 12 günde 1 milyon 27 bin büyüğümüze hizmet ulaştırdı.
İçişleri Bakanlığı: "Kamu çalışanlarından oluşan Vefa Sosyal Destek Grupları, son 12 günde 1 milyon 27 bin büyüğümüze hizmet ulaştırdı."
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 02:34 Kaynak: AA
Son Dakika 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak İETT ŞOFÖRLERİNİ TAŞIYAN SERVİS ARACI KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE UYMADI Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı