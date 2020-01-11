İçişleri Bakanlığı "KAPAN-1 BAGOK" Operasyonu için düğmeye bastı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı 'KAPAN-1 BAGOK' Operasyonu için düğmeye bastı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı "KAPAN-1 BAGOK" Operasyonu için düğmeye bastı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin'de "KAPAN-1 BAGOK" Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin'de "KAPAN-1 BAGOK" Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı, geçen yıl Ağustos ayında başladığı 4'ü teslim olmak üzere 144 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, çok sayıda sığınak, barınak ile birlikte silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin imha edildiği Kıran Operasyonlarını başarıyla tamamladı.

Kıran Operasyonlarının tamamlanmasının ardından 2020 yılının başlamasıyla BTÖ'yü tamamen ülke gündeminden çıkarmak, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek ve sözde barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek maksadıyla Mardin İl Jandarma Komutanlığınca "KAPAN-1 BAGOK" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 915 personel 60 operasyonel tim görev alıyor.

"KAPAN-1 BAGOK" Operasyonu kapsamında tespit edilen sığınaklarda yapılan aramalarda çok sayıda el yapımı patlayıcı, mühimmat, yarım ton yaşam malzemesi, tıbbi malzeme ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Operasyonda delil niteliğinde olanlar muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler ve sığınaklar imha edildi. Operasyonda BTÖ'ye yardım ve yataklık eden 13 şüpheli de gözaltına alındı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen operasyonlar halkında desteği ile kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor.

(Neşra Durmaz/İHA)

İçişleri Bakanlığı KAPAN-1 BAGOK Operasyonu için düğmeye bastı

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:00 Kaynak: İHA
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