İçişleri Bakanlığı: "Karadeniz Samsun Açıklarında (77 Mil) Uzaklıkta, Panama Bayraklı Bir Geminin...
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IHAAW104811-ASA/07-01-2019- İçişleri Bakanlığı: "Karadeniz Samsun açıklarında (77 mil) uzaklıkta, Panama bayraklı bir geminin battığına dair gemiden tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bir bot, bir helikopter ile anında arama-kurtarma faaliyeti başlatılmış...
IHAAW104811-ASA/07-01-2019
- İçişleri Bakanlığı
: "Karadeniz Samsun
açıklarında (77 mil) uzaklıkta, Panama bayraklı bir geminin battığına dair gemiden tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı
tarafından bir bot, bir helikopter ile anında arama-kurtarma faaliyeti başlatılmış olup, söz konusu gemiden 3 mürettebat sağ kurtarılırken diğer mürettebatları kurtarma çalışmaları devam etmektedir." 07.01.2019 10: 48: 11 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:54 Kaynak: İHA
Son Dakika! Samsun'da Panama Bayraklı Gemi Battı! Sahil Güvenlik, 4 Mürettebatı Kurtardı
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