Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "Karadeniz Samsun Açıklarında (77 Mil) Uzaklıkta, Panama Bayraklı Bir Geminin...

İçişleri Bakanlığı: "Karadeniz Samsun Açıklarında (77 Mil) Uzaklıkta, Panama Bayraklı Bir Geminin...

25 dakika önce

IHAAW104811-ASA/07-01-2019- İçişleri Bakanlığı: "Karadeniz Samsun açıklarında (77 mil) uzaklıkta, Panama bayraklı bir geminin battığına dair gemiden tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bir bot, bir helikopter ile anında arama-kurtarma faaliyeti başlatılmış...

İçişleri Bakanlığı:
IHAAW104811-ASA/07-01-2019

- İçişleri Bakanlığı: "Karadeniz Samsun açıklarında (77 mil) uzaklıkta, Panama bayraklı bir geminin battığına dair gemiden tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bir bot, bir helikopter ile anında arama-kurtarma faaliyeti başlatılmış olup, söz konusu gemiden 3 mürettebat sağ kurtarılırken diğer mürettebatları kurtarma çalışmaları devam etmektedir." 07.01.2019 10: 48: 11 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:54 Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Samsun, Karadeniz, 3. Sayfa
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