Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "Karadeniz Samsun Açıklarında (77 Mil Uzaklıkta), Panama Bayraklı Bir Geminin...

İçişleri Bakanlığı: "Karadeniz Samsun Açıklarında (77 Mil Uzaklıkta), Panama Bayraklı Bir Geminin...

1 saat önce

IHAAW111902-ASA/07-01-2019- İçişleri Bakanlığı: "Karadeniz Samsun açıklarında (77 mil uzaklıkta), Panama bayraklı bir geminin battığına dair gemiden tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında kurtarılan mürettebat sayısı...

İçişleri Bakanlığı:
IHAAW111902-ASA/07-01-2019

- İçişleri Bakanlığı: "Karadeniz Samsun açıklarında (77 mil uzaklıkta), Panama bayraklı bir geminin battığına dair gemiden tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında kurtarılan mürettebat sayısı 4'e yükselmiştir." 07.01.2019 11: 19: 02 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:26 Kaynak: İHA

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