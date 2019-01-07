İçişleri Bakanlığı: "Karadeniz Samsun Açıklarında (77 Mil Uzaklıkta), Panama Bayraklı Bir Geminin...
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IHAAW111902-ASA/07-01-2019- İçişleri Bakanlığı: "Karadeniz Samsun açıklarında (77 mil uzaklıkta), Panama bayraklı bir geminin battığına dair gemiden tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında kurtarılan mürettebat sayısı...
IHAAW111902-ASA/07-01-2019
- İçişleri Bakanlığı
: "Karadeniz Samsun
açıklarında (77 mil uzaklıkta), Panama bayraklı bir geminin battığına dair gemiden tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı
tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında kurtarılan mürettebat sayısı 4'e yükselmiştir." 07.01.2019 11: 19: 02 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:26 Kaynak: İHA
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