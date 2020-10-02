İçişleri Bakanlığı: Kars Belediye Başkan Bilgen görevinden uzaklaştırıldı - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Kobani eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını, Kars Valisi Türker Öksüz'ün Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan gözaltına alınıp tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in, İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "5393 sayılı Belediye Kanununun 45'inci maddesinde yer alan, 'Ancak, belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde 46'ncı maddedeki makamlarca belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir. Görevlendirilecek kişinin seçilme yeterliğine sahip olması şarttır' hükmü ile 46'ncı maddesinde yer alan 'Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması ve yeni belediye başkanı veya başkan vekili seçiminin yapılamaması durumunda, seçim yapılıncaya kadar belediye başkanlığına büyükşehir ve il belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde vali tarafından görevlendirme yapılır. Görevlendirilecek kişinin belediye başkanı seçilme yeterliğine sahip olması şarttır' hükmü uyarınca Kars Valisi Türker Öksüz İçişleri Bakanlığının 02.10.2020 tarihli onayı ile Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

ANKARA,