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İçişleri Bakanlığı: "Kars/Kağızman'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi, bölücü...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "Kars/Kağızman'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Çemçe Grubu imha edildi"
İçişleri Bakanlığı: "Kars/ Kağızman'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Çemçe Grubu imha edildi"
Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 05:08 Kaynak: AA
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