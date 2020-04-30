İçişleri Bakanlığı: Kars'ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında devam eden operasyonda bugün 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği, son 2 günde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiği duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Kars Kağızman ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı komando birliklerince devam eden operasyonda bugün 2 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle son iki günde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 3 adet M-16, 1 adet kalaşnikof marka piyade tüfeği, 1 adet Bixi, 2 adet tabanca ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.