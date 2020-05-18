İçişleri Bakanlığı: Kars'ta 3 terörist ölü ele geçirildi - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Kars'ta jandarma komando birlikleri tarafından yürütülen operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince yürütülen operasyonda, teröristlerle sağlanan sıcak temasta 3 terörist, silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Operasyonda, 3 kahraman jandarma personelimiz yaralanmıştır. Yaralı personelimiz bölgeden alınarak hastaneye sevk edilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
ANKARA, -