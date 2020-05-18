İçişleri Bakanlığı Kars'ta terör örgütüne yönelik operasyonun detaylarını paylaştı Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Kars'ta terör örgütüne yönelik operasyonun detaylarını paylaştı Açıklaması

İçişleri Bakanlığı, Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin, bölüğünden gönüllü bir timle operasyona iştirak ettiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Kars'ta terör örgütüne yönelik operasyonun detaylarını paylaştı Açıklaması, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin, bölüğünden gönüllü bir timle operasyona iştirak ettiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Kars'ın Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde 3 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği operasyonun detaylarını paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kağızman'ın Çemçe bölgesinde jandarma komando birliklerince, 29-30 Nisan 2020'de düzenlenen hava destekli operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirildiği ve terör örgütünün sözde Çemçe grubunun tamamen yok edildiği hatırlatıldı.

Çemçe bölgesini takviye etme maksadıyla 3 teröristin bölgeye sızma girişiminde bulunduğu istihbaratı üzerine bugün yeni bir operasyon başlatıldığı, operasyona Kars Kağızman Jandarma Komando Taburundan gönüllü timlerin katıldığı aktarıldı.

Kars Kağızman Jandarma Komando Taburu 2'nci Jandarma Komando Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin de bölüğünden gönüllü bir tim ile operasyona iştirak ettiği belirtilen açıklamada, "Kahraman yüzbaşı ve personeli, çatışma bölgesinde sık ağaçlık ve ağır coğrafi koşulların bulunduğu bölgede, inlerine girmek suretiyle teröristleri saklandıkları yerde tespit etti. Güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.

Çatışmada yaralanan Çiftçi ile 2 jandarma personelinin helikopterle hastaneye sevk edildiği, yüzbaşı Çiftçi'nin hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı, kahraman şehide Allah'tan rahmet, ailesi ve silah arkadaşlarına başsağlığı, yaralı Mehmetçiğe de şifa diledi.

Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 10:14 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı Kars'ta terör örgütüne yönelik operasyonun detaylarını paylaştı Açıklaması - Son Dakika

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