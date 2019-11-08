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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: Kıran-5 operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı: Kıran-5 operasyonu başladı

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır, Muş ve Bingöl illeri ara hattı Şenyayla bölgesinde, terör örgütünün kış üslenmesini engelleyerek, teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Kıran-5 operasyonunun başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: Kıran-5 operasyonu başladı, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır, Muş ve Bingöl illeri ara hattı Şenyayla bölgesinde, terör örgütünün kış üslenmesini engelleyerek, teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Kıran-5 operasyonunun başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır-Muş-Bingöl illeri ara hattında Şenyayla bölgesinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla 8 Kasım 2019 tarihinde Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca Kıran-5 operasyonu başlatılmıştır. Bahse konu operasyonda Diyarbakır, Bingöl ve Muş İl Jandarma Komutanlıklarında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucularından oluşan 2 bin 625 personel, 179 operasyonel tim görev almaktadır. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik Kıran operasyonları azim ve kararlılıkla devam etmektedir" denildi.


Diyarbakır, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:24 Kaynak: DHA
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