Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "Kıran-5 Operasyonu başladı"
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: 'Kıran-5 Operasyonu başladı'

İçişleri Bakanlığı: "Kıran-5 Operasyonu başladı"

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Muş ve Bingöl ara hattında Şenyayla bölgesinde kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca Kıran-5 Operasyonu başlatıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Muş ve Bingöl ara hattında Şenyayla bölgesinde kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca Kıran-5 Operasyonu başlatıldığını bildirdi.


Kıran-5 Operasyonu'nda Diyarbakır, Bingöl ve Muş İl Jandarma Komutanlıklarında görevli jandarma komando, JÖH, PÖH ve güvenlik korucularından oluşan 2 bin 625 personel olmak üzere 179 operasyonel tim görev alıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik Kıran Operasyonları'na azim ve kararlıkla devam edileceği belirtildi. - ANKARA

Diyarbakır, Bingöl, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:33 Kaynak: İHA
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