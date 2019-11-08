İçişleri Bakanlığı: "Kıran-5 Operasyonu başladı"
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İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Muş ve Bingöl ara hattında Şenyayla bölgesinde kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca Kıran-5 Operasyonu başlatıldığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:40 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Muş ve Bingöl ara hattında Şenyayla bölgesinde kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca Kıran-5 Operasyonu başlatıldığını bildirdi.
Kıran-5 Operasyonu'nda Diyarbakır, Bingöl ve Muş İl Jandarma Komutanlıklarında görevli jandarma komando, JÖH, PÖH ve güvenlik korucularından oluşan 2 bin 625 personel olmak üzere 179 operasyonel tim görev alıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik Kıran Operasyonları'na azim ve kararlıkla devam edileceği belirtildi.
(İHA)
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