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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: 'Kıran-5 Operasyonu başladı'

İçişleri Bakanlığı: "Kıran-5 Operasyonu başladı"

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Muş ve Bingöl ara hattında Şenyayla bölgesinde kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca Kıran-5 Operasyonu başlatıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Muş ve Bingöl ara hattında Şenyayla bölgesinde kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca Kıran-5 Operasyonu başlatıldığını bildirdi.

Kıran-5 Operasyonu'nda Diyarbakır, Bingöl ve Muş İl Jandarma Komutanlıklarında görevli jandarma komando, JÖH, PÖH ve güvenlik korucularından oluşan 2 bin 625 personel olmak üzere 179 operasyonel tim görev alıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik Kıran Operasyonları'na azim ve kararlıkla devam edileceği belirtildi.

(İHA)

İçişleri Bakanlığı: Kıran-5 Operasyonu başladı

Diyarbakır, Bingöl, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:40 Kaynak: İHA
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Son dakika: 'Kıran-5' operasyonu, 179 timin katılımıyla başladı
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