Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: Kıran-5 operasyonu başladı
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: Kıran-5 operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı: Kıran-5 operasyonu başladı

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır, Muş ve Bingöl illeri ara hattı Şenyayla bölgesinde, terör örgütünün kış üslenmesini engelleyerek, teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Kıran-5 operasyonunun başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: Kıran-5 operasyonu başladı, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır, Muş ve Bingöl illeri ara hattı Şenyayla bölgesinde, terör örgütünün kış üslenmesini engelleyerek, teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Kıran-5 operasyonunun başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır-Muş-Bingöl illeri ara hattında Şenyayla bölgesinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla 8 Kasım 2019 tarihinde Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca Kıran-5 operasyonu başlatılmıştır. Bahse konu operasyonda Diyarbakır, Bingöl ve Muş İl Jandarma Komutanlıklarında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucularından oluşan 2 bin 625 personel, 179 operasyonel tim görev almaktadır. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik Kıran operasyonları azim ve kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

ANKARA,


Diyarbakır, Bingöl, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:10 Kaynak: DHA
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'Kıran-5' operasyonu, 179 timin katılımıyla başladı
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