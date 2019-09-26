Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı, kış üslenmesi çabası içindeki terör örgütü için vatandaşları uyardı
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İçişleri Bakanlığı, kış üslenmesi çabası içindeki terör örgütü için vatandaşları uyardı

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı, kış üslenmesi çabası içindeki terör örgütü için vatandaşları uyardı.

İçişleri Bakanlığı, kış üslenmesi çabası içindeki terör örgütü için vatandaşları uyardı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, kış üslenmesi çabası içindeki terör örgütü için vatandaşları uyardı - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:05 Kaynak: İHA
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