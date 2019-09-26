İçişleri Bakanlığı, kış üslenmesi çabası içindeki terör örgütü için vatandaşları uyardı
1 saat önce
İçişleri Bakanlığı, kış üslenmesi çabası içindeki terör örgütü için vatandaşları uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:05 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı, kış üslenmesi çabası içindeki terör örgütü için vatandaşları uyardı - ANKARA
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