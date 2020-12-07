İçişleri Bakanlığı kısıtlamalarla ilgili akıllardaki sorulara cevap verdi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı kısıtlamalarla ilgili akıllardaki sorulara cevap verdi

07.12.2020 12:24
İçişleri Bakanlığı kısıtlamalarla ilgili akıllardaki sorulara cevap verdi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgeleri hakkında sıkça sorulan sorulara cevap verdi.

İçişleri Bakanlığı, Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgeleri hakkında sıkça sorulan sorulara cevap verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgeleri hakkında sıkça sorulan sorular ve cevapları şöyle açıklandı:

Soru: 18-20 yaş arası gençlerin şehirlerarası seyahatleri nasıl olacaktır?

Cevap:

a) Ailelerinin yanında olmayan 18-20 yaş arası gençler, sadece şehirlerarası toplu ulaşım aracı (uçak, tren, otobüs vb.) kullanmak kaydıyla tek başlarına ailelerinin bulunduğu yere seyahat edebilirler.

b) 31.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelge'de belirtilen "Zorunlu Durumların" varlığı halinde, 18-20 yaş arası gençler, ilgili Valilik/Kaymakamlıktan seyahat izin belgesi almak ve sadece toplu ulaşım aracı (uçak, tren, otobüs vb.) kullanmak kaydıyla şehirlerarası seyahat edebilirler.

c) Bu durumların dışında 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız yanlarında ebeveynleri/veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.

Soru: Apartman ve sitelerin temizlik, ısınma, aydınlatma vb. işlerini yerine getiren görevliler sokağa çıkma kısıtlaması getirilen hafta sonlarında iş yerlerine gidip gelirken kısıtlamaya tabi midir?

Cevap: Apartman ve sitelerin temizlik, ısınma vb. işlerini yerine getiren görevliler, apartman/site yönetimince düzenlenen görevli olduklarına dair belgeyi ibraz etmek ve ikametleriyle görevli oldukları apartman veya sitelere gidiş-geliş güzergahıyla sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaftırlar.

Soru: Evcil hayvan satışı yapan iş yerlerinin sahipleri ile bu işyerlerinde çalışanlar, iş yerinde bulunan hayvanların günlük bakım ve beslenmelerini yapabilmek için hafta sonu getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulabilir mi?

Cevap: Evcil hayvan satışı yapan iş yerlerinin sahipleri ve çalışanları, iş yerinde bulunan hayvanların günlük bakım ve beslenmelerini yapabilmek için hafta sonu 10.00-17.00 saatleri arasında işyerlerine gidip gelmeleri sırasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaftır. Bu muafiyet ilgili kişilerin ikametleri ile işyeri arasındaki güzergah ile sınırlıdır.

Hafta sonlarında belirtilen saatler arasında, bu işyerlerinde sadece hayvanların günlük bakım ve beslemeleri yapılması mümkün olup ticari faaliyetlerde bulunulması mümkün değildir.

Soru: Yarış atlarının bakımını/beslenmesini ve yarışlara hazırlık antrenmanlarını yapmak üzere at sahipleri, antrenör, seyis ve diğer çalışanlar sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulabilir mi?

Cevap: Yarış atlarının bakım ve beslenmelerini ve yarışlara hazırlık antrenmanlarını yapmak üzere at sahipleri, antrenörler, seyisler ve diğer çalışanlar, sadece bu işleri yapmak ve ikametleri ile yarış ya da antrenman alanı arasındaki güzergahla sınırlı kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaftır.

Soru: İşyerlerinin haşere ve diğer zararlı böceklere karşı ilaçlamasını yapan firmaların faaliyetleri hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulabilir mi?

Cevap: Yaptıkları işin doğası gereği iş yerlerinin kapalı olması gereken zaman içerisinde çalışması gereken haşere ve diğer zararlı böceklere karşı ilaçlama yapan firmalarda görevli olanlar; bu durumu belgelemek ve sadece ilaçlama faaliyetleri için zorunlu olan güzergahlarda kalmak kaydıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaftır.

Soru: Online satış firmaları sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde servis/dağıtım yapabilir mi?

Cevap 11: Vatandaşlarımızın dışarıya çıkma ihtiyacını/zorunluluğunu azaltması açısından önemli bir role sahip olan online satış firmalarının servis/dağıtım yapabilecekleri saat aralığı, vatandaşlarımızın bu yöndeki talepleri doğrultusunda hafta içi ve hafta sonlarında 10: 00- 24.00 saatleri olarak belirlenmiştir.

Lokanta, restoran, pastane, tatlıcı gibi yerlerde, hafta içi ve hafta sonlarında 20.00-24.00 saatleri arasında paket servis yapabileceklerdir.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde servis/dağıtım faaliyetlerinde olanlar (dağıtıcı, kurye vb.) bu durumu belgelemek ve sadece yaptıkları işle ilgili güzergahlarla sınırlı kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklardır.

Soru: 30.11.2020 tarihli 20076 sayılı Genelgenin ekinde yer alan "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinin" 8. ve 30. maddeleri çerçevesinde inşaat faaliyetlerinde çalışanların sokağa çıkma kısıtlamasından muafiyeti konusunda çelişki var mıdır?

Cevap: 30.11.2020 tarihli 20076 sayılı Genelgenin ekinde yer alan "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinin" 8. ve 30. maddeleri çerçevesinde inşaat faaliyetlerinde çalışanların sokağa çıkma kısıtlamasından muafiyeti konusunda herhangi bir çelişki bulunmamaktadır.

8. maddenin ilgili kısmı çalışanların gün içerisinde gidiş-geliş yaptıkları inşaat faaliyetleri ve çalışanlarının sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutan genel bir ibaredir. Bu muafiyet inşaatlarda görevli olan kişilerin (işçi, mühendis vb.) ikametleri ile inşaat sahası arasındaki güzergah ile sınırlıdır.

Öte yandan, 30.maddede ise çalışanları inşaat alanı içerisindeki şantiyede konaklayan büyük ölçekli inşaat faaliyetlerini düzenlemekte olup, bu işyerleri kısıtlama getirilen süre ve günlerde dışarıdan işçi getirilmemesi ve sadece şantiyede kalan işçiler boyutuyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaftır.

(İHA)

İçişleri Bakanlığı, Valilik, İnşaat, Uçak, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı kısıtlamalarla ilgili akıllardaki sorulara cevap verdi - Son Dakika


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