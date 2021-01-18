İçişleri Bakanlığı: Kısıtlamaya uymayan 24 bin 755 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: Kısıtlamaya uymayan 24 bin 755 kişiye işlem yapıldı

18.01.2021 09:32
İçişleri Bakanlığı: Kısıtlamaya uymayan 24 bin 755 kişiye işlem yapıldı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı: "11 Ocak Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 15 Ocak Cuma akşamı saat 21.00'de başlayıp 18 Ocak Pazartesi günü saat 05.

İçişleri Bakanlığı: "11 Ocak Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 15 Ocak Cuma akşamı saat 21.00'de başlayıp 18 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 24 bin 755 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır."

(İHA)

İçişleri Bakanlığı, Pazartesi, Cuma, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: Kısıtlamaya uymayan 24 bin 755 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika


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