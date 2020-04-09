İçişleri Bakanlığı koordinesinde 9 Mart-8 Nisan'da, 65 ilde, izinsiz dezenfektan, kolonya ve maske... - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığı koordinesinde 9 Mart-8 Nisan'da, 65 ilde, izinsiz dezenfektan, kolonya ve maske...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı koordinesinde 9 Mart-8 Nisan'da, 65 ilde, izinsiz dezenfektan, kolonya ve maske üretimi yapanlara yönelik 288 operasyon düzenlendi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde 9 Mart-8 Nisan'da, 65 ilde, izinsiz dezenfektan, kolonya ve maske üretimi yapanlara yönelik 288 operasyon düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 12:06 Kaynak: AA
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