İkna çalışmasıyla, 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu - Son Dakika
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İkna çalışmasıyla, 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

27.08.2022 14:42
İkna çalışmasıyla, 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

2021 yılında terör örgütüne katıldığı tespit edilen örgüt mensubunun son olarak Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Böylelikle, 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 75'e yükseldi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İkna çalışmasıyla, 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İkna çalışmasıyla, 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu - Son Dakika
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