İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İkna çalışmasıyla, 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu - Son Dakika

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