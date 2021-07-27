İçişleri: PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubu teslim oldu - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 1 terör örgütü mensubunun Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 1 terör örgütü mensubu, bugün Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun, ocak ayında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucu bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı, 109'a yükseldi.