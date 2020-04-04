İçişleri Bakanlığı koordinesinde martta düzenlenen operasyonlarda 89 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı koordinesinde martta düzenlenen operasyonlarda 89 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı koordinesinde martta düzenlenen operasyonlarda 89 terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, mart ayında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 89 teröristin etkisiz hale getirildiğini, terör suçları kapsamında 6 bin 36 sosyal medya hesabının incelendiğini ve 2 bin 752 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde martta düzenlenen operasyonlarda 89 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, mart ayında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 89 teröristin etkisiz hale getirildiğini, terör suçları kapsamında 6 bin 36 sosyal medya hesabının incelendiğini ve 2 bin 752 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığınca, mart ayındaki faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, Bakanlık koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında kırsalda 10'u büyük ve 40'ı orta çaplı 7 bin 119, şehirlerde de 922 olmak üzere 8 bin 41 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda etkisiz hale getirilen 89 teröristen 52'sinin PKK/KCK, 30'unun DEAŞ ve 7'sinin sol terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptıkları ve örgütlerle irtibatlı oldukları değerlendirilen bin 697 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 297'si tutuklandı.

103 sığınak/barınak/mağaranın kullanılamaz hale getirildiği operasyonlarda 29'u ağır ve uzun namlulu olmak üzere 69 silah, 25 mayın/EYP, 37 el bombası, 20 ton 191 kilo patlayıcı ve 5 bin 941 muhtelif mühimmat ele geçirildi.

Kapan operasyonları

8 Ocak'ta başlatılan Kapan operasyonlarına 9 ayrı bölgede 534 tim ve 8 bin 200 personelle devam edildi.

Operasyonlarda 5 terörist etkisiz hale getirildi, 44 iş birlikçi yakalandı ve 427 mağara/sığınak imha edildi.

Operasyonlarda 36'sı ağır ve uzun namlulu olmak üzere 53 silah, 9 bin 221 mühimmat, 88 EYP, 1 ton 212 kilo patlayıcı, 73 el bombası, çok miktarda gıda/yaşam malzemesi ile patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Sonbahar/kış operasyonları

Kış üslenmesinin önlenmesi amacıyla 1 Ekim 2019-15 Nisan 2020 döneminde tespiti yapılan 292 barınma bölgesine yönelik sonbahar/kış operasyonları kapsamında 29 ilde 7 bin 732 operasyon planlandı, 47'si büyük, 210'u orta çaplı ve 6 bin 498'i küçük olmak üzere 6 bin 755 operasyon düzenlendi.

Yüzde 87'si tamamlanan operasyonlarda 608 terörist etkisiz hale getirildi, 659 sığınak/depo/barınak imha edildi.

Operasyonlarda 318 uzun namlulu silah, 63 roketatar/havan/lav, 319 tabanca/tüfek, 233 mayın/EYP, 520 el bombası, 30 ton 802 kilo patlayıcı, 2 bin 204 fünye, 111 bin 782 mühimmat ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadele

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 11 bin 758 operasyonda 16 bin 680 kişi gözaltına alındı, 1510 kişi tutuklandı.

Operasyonlarda 2 ton 898 kilo esrar, 128 kilo skunk, 708 kilo eroin, 30 kilo kokain, 4 kilo afyon, 22 kilo sentetik kannabinoid, 103 kilo metamfetamin, 1 milyon 100 bin 195 ecstasy, 104 bin 811 adet captagon, 56 bin 355 adet sentetik ecza ve 7 bin 936 kök kenevir ele geçirildi.

Kaçakçılıkla mücadeleye yönelik 1608 operasyonda 2 bin 498 kişi gözaltına alındı, 26 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 5 milyon 673 bin 495 litre kaçak akaryakıt, 414 bin 532 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Asayiş olayları

Geçen yılın mart ayı ile bu yılın mart ayındaki asayiş verileri değerlendirildiğinde, evden hırsızlık olayları Ankara'da yüzde 63 azalışla 196'dan 73'e, İstanbul'da yüzde 44 azalışla 1262'den 705'e, İzmir'de yüzde 33 azalışla 212'den 142'ye, ülke genelinde de yüzde 32 azalışla 5 bin 585'ten 3 bin 773'e düşürüldü.

Mal varlığına karşı işlenen suçlardan oto hırsızlığı olayları yüzde 17 azalışla 646'dan 538'e, otodan hırsızlık yüzde 25'den azalışla 3 bin 97'den 2 bin 309'a, kapkaç olayları yüzde 48 azalışla 315'ten 163'e, iş yerinden hırsızlık yüzde 22 azalışla 4 bin 14'ten 3 bin 128'e indirildi.

Geçen ay "Aranan Şahıslar Operasyonu ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması", "Güvenli Eğitim Uygulaması" ve "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması" olmak üzere ülke genelinde toplam 3 güven/huzur uygulaması yapıldı.

Uygulamalarda 981 bin 108 kişi kontrol edildi, aranan 5 bin 220 kişi yakalandı, 215 bin 215 bin 79 araç denetlendi, 1253 araç trafikten men edildi, 53 bin 168 umuma açık yer denetlendi ve 525'ine işlem yapıldı.

Siber suçlarla mücadele

Terör suçları kapsamında 6 bin 36 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 2 bin 752 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

401 bin 803 Suriyeli ülkelerine döndü

2 bin 876'sı denizlerde olmak üzere 6 bin 426 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 803 organizatörden 93'ü tutuklandı.

Ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısı 401 bin 803 ve bugün itibarıyla Türkiye'de kayıt altına alınan Suriyelilerin sayısı 3 milyon 586 bin 70 oldu.

Trafik kazalarına ilişkin veriler

Martta meydana gelen 132 ölümlü trafik kazasında 146 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 483 yaralanmalı trafik kazasında da 16 bin 437 kişi yaralandı, 23 yaya yaşamını yitirdi.

Trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı geçen yılın ilk 3 ayında 416 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 4 azalışla 401 oldu.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 12:30 Kaynak: AA

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