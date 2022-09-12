Samsun ve Kastamonu'da okul çevrelerinde denetim yapıldı - Son Dakika
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Samsun ve Kastamonu'da okul çevrelerinde denetim yapıldı

12.09.2022 14:43

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Samsun ve Kastamonu'da "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması" yapıldı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Samsun ve Kastamonu'da "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması" yapıldı.

Beş gün boyunca sürecek okul çevrelerinin denetimi için Samsun'da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Çocuk Şube, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, Terörle Mücadele Şube (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) birimlerinden karma bir ekip görev aldı.

Tüm ilkokul, ortaokul, lise ve öğrenci yurtlarının yakın çevresinde şüpheli şahıslara ve bu yerlerin yakınındaki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları gibi halka açık yerlerde denetimler yapılacak.

Yeni eğitim-öğretim yılının ilk günü, İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde yapılan uygulamalarda ekipler bir internet kafeye girerek Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yaptı. Ekipler, internet kafede oyun oynayan 14 yaşındaki B.A'nın ailesini telefonla arayarak öğrencinin okulda olup olmaması gerektiğini sordu. Ailesinin okulda olması gerektiğini söylemesi üzerine Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri B.A'yı ailesine teslim etmek üzere götürdü.

Öte yandan ekipler İstiklal Caddesi üzerinde kafe, restoran, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerlerde denetleme yaptı, vatandaşlara bilgi verdi.

Kastamonu

Yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarma ekipleri tarafından okul servis araç ve şoförlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, "Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği" ile "Okul Servis Araçları Yönetmeliği" gereğince, okul servis şoförlerinde ve araçlarında bulunması gereken belgeler, dur lambasının yanıp yanmadığı ile uyulması gereken kurallar ile öğrencilere emniyet kemerinin önemi anlatılarak bilgilendirme yapıldı.

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Kaynak: AA

Kastamonu, Samsun, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun ve Kastamonu'da okul çevrelerinde denetim yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun ve Kastamonu'da okul çevrelerinde denetim yapıldı - Son Dakika
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