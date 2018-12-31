İçişleri Bakanlığı Koordinesinde Son Bir Yıl İçerisinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel...
1 saat önce
IHAAW122815-GEN/31-12-2018- İçişleri Bakanlığı koordinesinde son bir yıl içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurları ile birlikte Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri tarafından...
IHAAW122815-GEN/31-12-2018
- İçişleri Bakanlığı
koordinesinde son bir yıl içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğü
, Jandarma
Genel Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri
'nin Hava ve Kara unsurları ile birlikte Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando
Birlikleri tarafından İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde kırsalda 599'u büyük ve orta çaplı toplam 96 bin 745, şehirlerde 33 bin 895 olmak üzere 130 bin 640 operasyon yapıldı. 31.12.2018 12: 28: 15 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:34 Kaynak: İHA
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