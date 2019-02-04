İçişleri Bakanlığı Koordinesinde Yürütülen İç Güvenlik Operasyonları Çerçevesinde 2019 Ocak Ayında...
2 saat önce
IHAAW103028-GEN/04-02-2019- İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2019 Ocak ayında 9 bin 463 operasyon yapıldı.
IHAAW103028-GEN/04-02-2019
- İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2019 Ocak ayında 9 bin 463 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı arananlar listesinde yer alan teröristlerin de bulunduğu toplam 50 terörist etkisiz hale getirildi. 04.02.2019 10: 30: 28 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:37 Kaynak: İHA
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