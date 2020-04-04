İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2020 Mart ayında... - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2020 Mart ayında...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2020 Mart ayında kırsal alanda 10'u büyük, 40'ı orta çaplı olmak üzere toplam 7 bin 119 kırsal operasyon, şehirlerde 922 operasyon yapıldı.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2020 Mart ayında kırsal alanda 10'u büyük, 40'ı orta çaplı olmak üzere toplam 7 bin 119 kırsal operasyon, şehirlerde 922 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda toplam 89 terörist etkisiz hale getirildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 10:17 Kaynak: İHA
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