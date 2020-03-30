İçişleri Bakanlığı: "Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 Mart 2020 günü saat 15.15 itibarı ile Türkiye genelinde toplam 39 yerleşim yerinde mülki idare amirleri başkanlığındaki il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları kararıyla karantina uygulaması yapılmaktadır. Karantina uygulamaları 18 ilimizdeki 1 belde, 6 mahalle, 28 köy ve 4 mezra olmak üzere toplam 39 yerleşim yerinde uygulanmaktadır." - ANKARA