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İçişleri Bakanlığı: "(Koronavirüs Genelgesi) Tedbir kararına uymayan 187 iş yeri tekrar kapatıldı,...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "(Koronavirüs Genelgesi) Tedbir kararına uymayan 187 iş yeri tekrar kapatıldı, 37 işletmeci hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
İçişleri Bakanlığı: " (Koronavirüs Genelgesi) Tedbir kararına uymayan 187 iş yeri tekrar kapatıldı, 37 işletmeci hakkında suç duyurusunda bulunuldu."
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:50 Kaynak: AA
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