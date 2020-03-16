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İçişleri Bakanlığı: "Koronavirüs ile ilgili sosyal medyadan topluma korku ve endişe veren 93...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "Koronavirüs ile ilgili sosyal medyadan topluma korku ve endişe veren 93 şüpheli tespit edildi, bunların 19'u gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:46 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı: "Koronavirüs ile ilgili sosyal medyadan topluma korku ve endişe veren 93 şüpheli tespit edildi, bunların 19'u gözaltına alındı."
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