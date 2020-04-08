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İçişleri Bakanlığı, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında; 08.04.2020 günü saat 16.00 itibarı ile 45...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında; 08.04.2020 günü saat 16.00 itibarı ile 45 ilimizdeki; 2 ilçe merkezi, 6 belde, 92 köy, 47 mahalle ve 9 mezra olmak üzere toplam 156 yerleşim yerinde karantina uygulaması yapılmaktadır.
İçişleri Bakanlığı, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında; 08.04.2020 günü saat 16.00 itibarı ile 45 ilimizdeki; 2 ilçe merkezi, 6 belde, 92 köy, 47 mahalle ve 9 mezra olmak üzere toplam 156 yerleşim yerinde karantina uygulaması yapılmaktadır. Toplam 5 ilimizdeki 6 yerleşim yerinde ise karantina uygulaması sona erdirilmiştir." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 04:06 Kaynak: İHA
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