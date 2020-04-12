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İçişleri Bakanlığı: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilimizde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma...
18 dakika önce
İçişleri Bakanlığı: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilimizde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı bu gece saat 24.00 itibarıyla sona erecek"
İçişleri Bakanlığı: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilimizde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı bu gece saat 24.00 itibarıyla sona erecek"
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 09:10 Kaynak: AA
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