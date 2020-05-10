İçişleri Bakanlığı Kovid-19 tedbirlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı Kovid-19 tedbirlerine ilişkin açıklama Açıklaması

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, 8-10 Mayıs'ta kısıtlama kararına uymayan toplam 13 bin 716 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Kovid-19 tedbirlerine ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, 8-10 Mayıs'ta kısıtlama kararına uymayan toplam 13 bin 716 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 8 Mayıs 2020 Cuma itibarıyla 24 ilde başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının bu gece yarısı sona ereceği hatırlatıldı.

24 il için getirilen şehir giriş/çıkış kısıtlaması ile ülke genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar ve 20 yaş altındaki çocuk ve gençlerin sokağa çıkmalarına ilişkin kısıtlamaların (istisnalar hariç) aynı şekilde devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"24 ilimizdeki 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararına vatandaşlarımız duyarlı davranarak, yüksek bir oranda uyum sağlamıştır ancak az sayıda da olsa bahse konu kısıtlama kararına uymayan vatandaşımız olmuştur. Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 08 Mayıs Cuma günü saat 24.00 ile 10 Mayıs Pazar günü saat 20.00 arasında karara uymayan toplam 13 bin 716 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Ayrıca bugün saat 20.00 itibari ile 39 ilimizdeki 3 belde, 50 köy, 51 mahalle ve 7 mezra olmak üzere toplam 111 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 96 bin 658'dir. Öte yandan 61 ilde, 303 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır."

"Sosyal mesafe salgınla mücadelede son derece önemli"

Yarından itibaren kısıtlamaları kaldırılan berberler, kuaförler, güzellik salonları ve merkezlerinin çalışma saatlerinde ve koşullarında yapılan düzenlemelerle faaliyetlerine başlayabilecekleri anımsatılan açıklamada, "Aynı zamanda il, ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt pazarlarında giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye/nalburiye vb. ihtiyaç malzemeleri satışı da yarından itibaren yapılabilecektir. Bu tür yerlerde, iş yeri sahiplerinin/ işletmecilerin, personelinin ve vatandaşların koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu ve hijyen tedbirlerine harfiyen uyumaları, salgınla mücadelede son derece önemlidir." ifadesine yer verildi.

65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların uzun bir aradan sonra bugün ilk defa saat 11.00-15.00 arasında 4 saatliğine sokağa çıkabildikleri belirtilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"13 Mayıs Çarşamba günü 14 yaş ve altı çocuklarımız ile 15 Mayıs Cuma günü 15-20 yaş arasındaki gençlerimiz saat 11.00-15.00 arasında sosyal mesafe ve maske takma kurallarına riayet etmek şartıyla sokağa çıkabileceklerdir. Özellikle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımıza, 20 yaş altındaki çocuklarımıza/gençlerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayıştan ve fedakarlıktan dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz ancak şu unutulmamalıdır; bazı kısıtlamaların kaldırılması hayatın normal akışına döndüğü anlamına gelmemektedir. Salgın tehlikesi henüz geçmiş değildir. Rehavete kapılmadan, tedbirleri uygulamaya devam etmeliyiz."

Açıklamada, vatandaşlardan salgınla mücadelede toplu taşıma araçları ile seyahatlerde, pazar yeri, market/süpermarket ve fırınlardan yapacakları alışverişlerinde, fabrikalar, iş yerleri ile kamu kurum ve kuruluşları gibi toplu olarak bulunulan iş yerlerinde, il hıfzıssıha kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda valiliklerce duyurulan yerlerde, havaların sıcak olması nedeniyle park, bahçe, cadde, sokak, meydan gibi dış mekanlarda, sosyal mesafeyi ve sosyal izolasyonu sağlamaları ve ayrıca belirtilen alanlarda maske takmaya devam etmeleri gerektiği bildirildi.

Ülke genelinde emniyet ve jandarma birimlerince pazar yerleri, marketler/süpermarketler gibi iş yerleri ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydan, cadde ve sokaklarda bu konudaki denetimlerin ise devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada, "Aziz milletimize, tüm bu süreçte, göstermiş oldukları dayanışma, sabır ve fedakarlıktan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Pek çok sıkıntıyı birlikte atlattığımız gibi Kovid-19 salgınını da birlikte yeneceğiz." ifadesi kullanıldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 09:48 Kaynak: AA


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