İçişleri Bakanlığı, Lev Aslan Dermen'e vatandaşlık verildiği iddiasını yalanladı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, Lev Aslan Dermen'e vatandaşlık verildiği iddiasını yalanladı
22.06.2021 19:56
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ABD tarafından başlatılan kara para soruşturmasında adı geçen ve Sezgin Baran Korkmaz'ın ortağı olan Lev Aslan Dermen (Levon Termendzhyan)'e Türk vatandaşlığı verildiği iddialarını yalanladı.
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22.06.2021 20:06:48. #1.11#
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